Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De Mugge van Brugge gaf zich dit weekend volledig tijdens de première van zijn derde eindejaarsconférence.: ''k Ent Gèt'. Opnieuw neemt hij het Brugse jaar onder handen scherp, herkenbaar en met veel liefde voor zijn stad.
"Ik heb een enorm grote liefde voor Brugge. Dat is met de paplepel ingegeven. Dat is een gevoel, je kan dat niet beschrijven", zegt Kevin Rombaux, De Mugge Van Brugge. "Je hebt Brugge in je hart en je krijgt dat er niet meer uit. Je kan een Bruggeling uit Brugge halen, maar je kan nooit Brugge uit een Bruggeling halen."
Dat hij zijn conférence mag brengen in de Brugse Stadsschouwburg, maakt het voor hem extra bijzonder. "Het was mijn droom om hier zelf ook eens te staan met een show. Ondertussen zijn we zo ver. Ik heb vorig jaar het concertgebouw gedaan. Maar dit blijft toch iets heel speciaal. Dat is gewoon geschiedenis die hier hangt. Een zalige plaats om te spelen."
Dankbaar publiek
Wat Rombaux het meest opviel, is dat iedereen kan lachen met zijn show. Ook degene die deel van de grappen zijn, zoals politici. "Ik ben daarvan verschoten, vooral van onze politici, dat zij eigenlijk een heel dik vel hebben en goed kunnen relativeren."
Wie De Mugge Van Brugge live aan het werk wil zien kan dat enkel nog op 31 januari. Alle andere voorstellingen zijn uitverkocht.