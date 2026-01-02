"Ik heb een enorm grote liefde voor Brugge. Dat is met de paplepel ingegeven. Dat is een gevoel, je kan dat niet beschrijven", zegt Kevin Rombaux, De Mugge Van Brugge. "Je hebt Brugge in je hart en je krijgt dat er niet meer uit. Je kan een Bruggeling uit Brugge halen, maar je kan nooit Brugge uit een Bruggeling halen."



Dat hij zijn conférence mag brengen in de Brugse Stadsschouwburg, maakt het voor hem extra bijzonder. "Het was mijn droom om hier zelf ook eens te staan met een show. Ondertussen zijn we zo ver. Ik heb vorig jaar het concertgebouw gedaan. Maar dit blijft toch iets heel speciaal. Dat is gewoon geschiedenis die hier hangt. Een zalige plaats om te spelen."

