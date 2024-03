Vandaag staat Johnny voor een volle zaal in het Woonzorgcentrum Proventier. "De mensen die hier in het rvt zitten, die hebben mij weten optreden in zalen in Poperinge. Die kwamen naar bals waar ik vroeger optrad. En nu zeggen ze: “Kijk, we zien u nu eens terug. Dat roept herinneringen op. Ook bij mij."