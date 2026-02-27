De Lijn verwacht hinder door nationale vakbondsactie op 12 maart
© Belga
De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn verwacht dat er volgende week donderdag 12 maart minder bus- en tramritten gereden zullen worden. Die dag houden de vakbonden een nationale betoging in Brussel tegen het beleid van de regering, en de bonden van De Lijn nemen daaraan deel.
Hoe groot de impact zal zijn, is nog niet duidelijk. De Lijn werkt een alternatieve dienstverlening uit, die beschikbaar zal zijn in de loop van de avond van 10 maart.
"Reizigers plannen hun verplaatsing best via de routeplanner op de website of in de app van De Lijn. Ritten die niet gereden worden, verschijnen niet in de routeplanner. Op de halte- en lijnpagina's worden niet-rijdende ritten aangeduid met 'rijdt niet'", verduidelijkt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij. Ze verontschuldigt zich voor het ongemak.