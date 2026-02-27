Hoe groot de impact zal zijn, is nog niet duidelijk. De Lijn werkt een alternatieve dienstverlening uit, die beschikbaar zal zijn in de loop van de avond van 10 maart.

"Reizigers plannen hun verplaatsing best via de routeplanner op de website of in de app van De Lijn. Ritten die niet gereden worden, verschijnen niet in de routeplanner. Op de halte- en lijnpagina's worden niet-rijdende ritten aangeduid met 'rijdt niet'", verduidelijkt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij. Ze verontschuldigt zich voor het ongemak.