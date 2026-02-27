15°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

De Lijn ver­wacht hin­der door nati­o­na­le vak­bonds­ac­tie op 12 maart

De Lijn

© Belga

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn verwacht dat er volgende week donderdag 12 maart minder bus- en tramritten gereden zullen worden. Die dag houden de vakbonden een nationale betoging in Brussel tegen het beleid van de regering, en de bonden van De Lijn nemen daaraan deel.

Hoe groot de impact zal zijn, is nog niet duidelijk. De Lijn werkt een alternatieve dienstverlening uit, die beschikbaar zal zijn in de loop van de avond van 10 maart.

"Reizigers plannen hun verplaatsing best via de routeplanner op de website of in de app van De Lijn. Ritten die niet gereden worden, verschijnen niet in de routeplanner. Op de halte- en lijnpagina's worden niet-rijdende ritten aangeduid met 'rijdt niet'", verduidelijkt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij. Ze verontschuldigt zich voor het ongemak.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Vakbondsactie

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Transmigranten

"Vaker politie en méér zichtbaar:" Crisisoverleg rond toenemende mensensmokkel aan Westkust
260227 label Geletterde Gemeente

Waregem krijgt label van Geletterde Gemeente en daar zijn ze trots op
Politie oostende 1

77 negatieve ademtesten, maar ook enkele inbreuken tijdens alcohol- en drugsactie in Oostende
Politie oostende

Politie Oostende voert nieuwe actie tegen illegaal verblijf uit: "Eén van hen had 250 gram heroïne en 600 euro cash bij"
Politie Oostende pakt uit met ludieke campagne met comedian Mohsin Abbas om connectie tussen jongeren en politie te versterken

KIJK. Politie Oostende lanceert laatste campagnefilmpje met inspecteur Mohsin Abbas
Les militairen

Militair dienstjaar trekt al 307 West-Vlaamse jongeren
Aanmelden