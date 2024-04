De Kusttram is volgens De Lijn een ideale plek voor deze tests "door de verschillende verkeerssituaties waar die doorheen rijdt, zoals stadscentra en drukke gebieden langs de kust".

De Lijn beklemtoont dat veiligheid een topprioriteit is. Behalve op dit slimme systeem zet het bedrijf in op signalisatie aan tramkruisingen, bewustmakingscampagnes tijdens het zomerseizoen aan de kust en opleiding van chauffeurs. Ook bij de constructie van voertuigen is er aandacht voor veiligheid.

Voor het project werkt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij samen met OTIV, een start-up uit Gent, en met trambouwer CAF, die de Kusttram (Zeelijner) bouwt.