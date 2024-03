West-Vlaanderen is de eerste provincie waarbij alle actoren een samenwerkingsprotocol ondertekenen. "Als we ook gezamenlijk acties moeten doen, bijvoorbeeld op de kusttram rond de problematiek van transmigratie, dan zal dat toch goed ingebed zijn in zo'n samenwerkingsprotocol," zegt gouverneur Carl Decaluwé.

“We zullen agressie tegen onze buschauffeurs en lijncontroleurs nooit tolereren," zegt Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters. "Met het 10-puntenplan dat in uitvoering is willen we kordaat optreden tegen geweld, zowel verbaal als fysiek. Er is een integrale aanpak opgesteld vanuit de verschillende niveaus, met concrete acties. Zo zijn al 650 stuurposten in onze bussen afgesloten met een scherm en hebben we al 45 extra lijncontroleurs aangeworven."