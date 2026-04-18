Een deel van de aanpassingen zijn wat De Lijn noemt "hygiënemaatregelen": veranderingen in functie van veranderde schooluren, treinuren of wijzigingen op het terrein. Maar ze hebben ook te maken met besparingen. De Vlaamse regering wil besparen op De Lijn en legde de vervoerregio's een totale inspanning van 44 miljoen euro op.

De aanpassingen zijn heel divers: van volledig geschrapte lijnen tot lagere frequenties of een andere reisweg. Sommige lijnen worden uitgebreid om andere aanpassingen op te vangen en occasioneel komt er ook een lijn bij. Reizigers zullen de dienstregeling vanaf 18 mei kunnen raadplegen via de routeplanner van De Lijn in de app en op de website.

Door deze verandering roept de socialistische vakbond ACOD de vervoerregioraden in Vlaanderen op om zich niet neer te leggen bij de miljoenenbesparing. Ze roepen op om "alle mogelijke juridische stappen te overwegen" om inspraak af te dwingen.