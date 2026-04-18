De Lijn past 1 op 3 lijnen aan vanaf 1 juli: dit verandert er voor jou
De Lijn past op 1 juli het aanbod van bus- en tramverbindingen in Vlaanderen aan. Ongeveer één op de drie lijnen krijgt wijzigingen, terwijl meer dan veertig trajecten verdwijnen. Dat blijkt uit de nieuwe plannen die donderdag per vervoerregio werden bekendgemaakt door de openbaarvervoermaatschappij.
Een deel van de aanpassingen zijn wat De Lijn noemt "hygiënemaatregelen": veranderingen in functie van veranderde schooluren, treinuren of wijzigingen op het terrein. Maar ze hebben ook te maken met besparingen. De Vlaamse regering wil besparen op De Lijn en legde de vervoerregio's een totale inspanning van 44 miljoen euro op.
De aanpassingen zijn heel divers: van volledig geschrapte lijnen tot lagere frequenties of een andere reisweg. Sommige lijnen worden uitgebreid om andere aanpassingen op te vangen en occasioneel komt er ook een lijn bij. Reizigers zullen de dienstregeling vanaf 18 mei kunnen raadplegen via de routeplanner van De Lijn in de app en op de website.
Door deze verandering roept de socialistische vakbond ACOD de vervoerregioraden in Vlaanderen op om zich niet neer te leggen bij de miljoenenbesparing. Ze roepen op om "alle mogelijke juridische stappen te overwegen" om inspraak af te dwingen.
Bekijk hieronder de aanpassingen voor uw regio:
Vervoerregio Oostende
- De ritten van lijn 1 tussen Oostende Station en Konterdam Schaperye worden overgenomen door lijn 30 (vervoerregio Brugge). Zo ontstaat een 15-minutenfrequentie tussen Oostende Station, AZO Damiaan en Konterdam in beide richtingen (maandag tot vrijdag van 6 tot 19 uur, zaterdag/zondag van 9 tot 19 uur). Het centrumgedeelte van lijn 1, tussen Oostende Marie-Joséplein en Oostende Station wordt niet meer voorzien.
- Op lijn 3 wordt de avondbediening geschrapt: de laatste rit eindigt rond 20.30 uur.
- Met het oog op de toekomstige aanpassingen in de Mimosawijk wordt de reisweg van lijn 5 aangepast: de lijn zal rechtdoor rijden op de Stuiverstraat en niet langer rijden via de Mimosawijk en de Zilverlaan.
- De dal- en schoolbediening op lijn 32 (vervoerregio Westhoek) wordt geschrapt.
- Lijn 50 wordt samengevoegd met een deel van lijn 55 (vervoerregio Westhoek) tot de nieuwe lijn 51b die zal rijden tussen Oostende, Gistel, Koekelare en Diksmuide.
De drukbezette ritten tijdens de spitsuren worden toegevoegd aan lijn 355 (vervoerregio Westhoek). En er komt een nieuwe (school)verbinding tussen Diksmuide – Koekelare – Torhout, de nieuwe lijn 354 (vervoerregio Westhoek).
- Lijn 53 wordt beperkt tot functioneel schoolaanbod.
- Lijnen 52 en 505 worden geschrapt. Als alternatief komt er een beperkt flexgebied (ingangsdatum: eind 2026/begin 2027).
- Leffinge wordt elk uur bediend door de nieuwe lijn 60b die rijdt van Oostende Station – Luchthaven – Leffinge Dorp. Deze lijn bedient ook de halte Raversijde Transvaalstraat.
- Lijn 611 zal niet meer rijden tijdens de vakantie.
- Lijn 612 wordt geschrapt. De ritten van lijn 50 die nu beperkt zijn tot Koksijde Oud Gemeentehuis worden verlengd tot Oostduinkerke Groenendijk.
Vervoerregio Midwest
- Op lijnen 1, 11, 30, 54, 75 en 80 wordt het nacht- en van zondag tot en met donderdag geschrapt. Een laatste vertrek uit Roeselare is voorzien tussen 20 en 21 uur.
Deze maatregel geldt ook voor lijn 90 (vervoerregio Westhoek).
- Lijn 11 zal enkel tijdens de spitsuren op schooldagen nog doorrijden tot de halte Waregem Scholen Westerlaan. De andere ritten worden beperkt tot Waregem Station. De reisweg in het centrum (Abeelstraat) van Izegem wordt rechtgetrokken via de Krekelmotestraat.
- Lijnen 12 en 13 rijden enkel nog functioneel voor de scholen. Dat wil zeggen dat het aanbod in de daluren en in het weekend wordt geschrapt.
- Tussen Klerken en Diksmuide zal lijn 30 een andere reisweg volgen.
- Lijn 75 rijdt enkel nog tijdens de spits tussen Gits Molen en Torhout. De frequentie tussen Gits Molen en Hooglede Dorp daalt naar een uurdienst.
- Lijn 81 rijdt niet meer op zondag.
- Lijn 280 wordt geschrapt. Dit wordt opgevangen door het herschikken van de ritten op lijn 281 en het voorzien van de nieuwe lijn 282 tussen Tielt en Oedelem.
- Lijnen 802 en 803 worden geschrapt.
- Het avond- en nachtaanbod tussen Roeselare en Moorslede op lijn 90 Roeselare – Moorslede - Ieper wordt van zondag tem donderdag geschrapt. Laatste vertrek uit Roeselare is tussen 20 en 21 uur. Op vrijdag en zaterdag wordt het avond- en nachtaanbod beperkt met een laatste vertrek uit Roeselare omstreeks 0.30 uur. Van zondag tot en met donderdag wordt het aanbod ingeperkt tot 21 uur.
Vervoerregio Westhoek
- Lijn 55 wordt gekoppeld aan lijn 50, de verbinding tussen Oostende en Koekelare en wordt de nieuwe lijn 51b. De drukbezette ritten tijdens de spitsuren worden toegevoegd aan lijn 355. Er komt een nieuwe (school)verbinding tussen Diksmuide – Koekelare – Torhout: lijn 354.
- De dal- en schoolvakantiebediening op lijn 32 wordt geschrapt.
- Tijdens daluren op weekdagen daalt de frequentie op lijn 71 van 60 naar 120 minuten. Op zaterdag wordt er een nieuw aanbod voorzien met een 120-minutenfrequentie.
- Lijn 91 zal niet langer via Poelkapelle en Westrozebeke rijden, maar via Madonna. Lijn 952 wordt verlengd tot Westrozebeke en krijgt het nieuwe lijnnummer 915.
- Lijn 92 krijgt een aangepaste reisweg tussen Ieper en Boezinge: in de industriezone van Ieper wordt een andere reisweg gevolgd waardoor de verplaatsing tussen Boezinge en het Jan Ypermanziekenhuis sneller zal verlopen. Westlandia krijgt een op maat bediening door de nieuwe lijn 915. Op lijn 92 worden enkele ritten beperkt tot Poperinge Markt en rijden dus niet meer tot Sappenleen. Tussen Houthulst en Ieper rijdt de nieuwe schoollijn 921.
- De reisweg van lijn 355 wordt aangepast: de bus rijdt niet langer door het centrum van Wijnendale.
Vervoerregio Kortrijk
- Lijnen 1, 21 en 30 zullen niet meer rijden na 21 uur.
- Lijn 2 zal niet meer rijden tijdens schoolvakanties (inclusief juli-augustus) en op zondag.
- Van maandag tot en met zaterdag daalt de frequentie op lijn 4 naar 60 minuten.
- De reisweg van lijn 6 wordt aangepast via Meensestraat en Izegemsestraat in plaats van via Kortrijksestraat en Bozestraat en de dienstregeling wordt afgestemd op de openingsuren van het Winkelcentrum Ring Kortrijk.
- Lijn 10 rijdt tijdens de daluren niet meer tussen AZ Groeninge en Rollegem. De ritten tussen Kortrijk Station en AZ Groeninge worden overgenomen door lijn 1, de ritten tussen AZ Groeninge en Rollegem tijdens de spitsuren worden overgenomen door lijn 101.
- Lijnen 10, 50a, 82 en 83 zullen niet meer rijden na 20 uur.
- Tijdens de daluren zal lijn 21 niet meer rijden tussen Harelbeke Station en Hulste.
- Lijn 33 zal in de daluren niet meer rijden tussen Spiere en Heestert, de spitsritten van Spiere tot Kortrijk, via Heestert en Zwevegem die vandaag onder lijn 33 vallen, krijgen nieuw lijnnummer 303 (Kortrijk – Heestert – Sint-Denijs – Spiere).
- Lijnen 40 en 75 zullen niet meer rijden na 22 uur.
- De reisweg van lijnen 50a, 50b en 502 wordt aangepast: tussen Kortrijk en Heule wordt er gereden via de Kortrijksestraat (en niet langer via de Guido Gezellelaan).
- Tijdens de daluren zal lijn 70 niet meer rijden tussen Deerlijk en Waregem.
- Lijn 82 zal niet meer rijden tussen Menen Station en Menen Begraafplaats.
- Tijdens de daluren zal lijn 83 niet meer rijden tussen Aalbeke Sterhoek en Moeskroen Station.
- De beide flexgebieden in de regio worden iets uitgebreid en ook de naam wordt gewijzigd. Het flexgebied Anzegem – Avelgem – Spiere-Helkijn - Zwevegem wordt flexgebied Regio Kortrijk Oost en het flexgebied Wervik – Menen – Wevelgem wordt flexgebied Regio Kortrijk West.