Omdat De Lijn in 2024 niet voor een geschikte oplossing kon zorgen, neemt stad Oudenburg het heft in eigen handen met een proefproject. Ze schakelen vanaf 1 juli het minibusje van het dienstencentrum in om tijdens de weekdagen de inwoners van Ettelgem beter vervoer aan te bieden. Het busje is bovendien ook geschikt voor mensen die minder mobiel zijn.

"Het is een vast traject die vanuit Oudenburg centrum, naar Roksem en Westkerke. Zo is er een halfuurverbinding naar Oostende, Brugge en Torhout en Koekelare. We zijn ervan overtuigd dat we zo de Ettelgemnaren heel fijn bedienen. Het is van 9 tot 15 uur", legt burgemeester Romina Vanhooren uit.