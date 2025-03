Strikt genomen mag het pas vanaf 15 maart, maar materiaal laten aanrukken en het opbouwen van sanitair is vandaag al begonnen. Ook in Knokke, Westende en Nieuwpoort start hiermee het echte lenteseizoen aan zee. Matty Creus, Beachbar Kingbeach Blankenberge: “Dit is de eerste dag. Vandaag mogen we enkel nutsvoorzieningen leggen. Waterleidingen, afvoer en aanvoer van materialen. Vanaf morgen mogen we pas beginnen te bouwen.”