De Kringloopwinkel Deltagroep heeft samen met enkele partners BUROO gelanceerd. Dat is een nieuw circulair concept uit Heule dat kwalitatief tweedehands en refurbished kantoormeubilair op de markt brengt.
Het project kwam tot stand in samenwerking met Cobras Architects, Houtatelier Constructief en duurzaamheidsbureau SURA. “De Kringloopwinkel Zuid-West-Vlaanderen kreeg al jarenlang de vraag van bedrijven, overheden en organisaties om grote volumes kantoormeubilair op te halen, vaak bij verhuis, sluiting of herinrichting”, vertelt Ellen De Craemer, directeur van De Kringloopwinkel.
“We besloten een apart circulair traject uit te bouwen, specifiek voor meubelen in een kantooromgeving”, gaat De Craemer verder. "Het BUROO-assortiment bestaat onder meer uit bureaus, bureau- en vergaderstoelen, kasten, vergadertafels en andere meubels die als opbergruimte kunnen functioneren of extra glans kunnen geven aan de inrichting van een kantoor."
Het duurzaamheidsbureau SURA begeleidt BUROO in de bredere duurzaamheidsstrategie. “Met hun expertise in impactcreatie en subsidies zorgen zij mee voor het meetbaar verduurzamen van onze werking en helpen ze klanten zicht te krijgen op de ecologische waarde van hun aankopen of donaties”, aldus communicatieverantwoordelijke bij Deltagroep Jan Steenhoudt.