“We besloten een apart circulair traject uit te bouwen, specifiek voor meubelen in een kantooromgeving”, gaat De Craemer verder. "Het BUROO-assortiment bestaat onder meer uit bureaus, bureau- en vergaderstoelen, kasten, vergadertafels en andere meubels die als opbergruimte kunnen functioneren of extra glans kunnen geven aan de inrichting van een kantoor."