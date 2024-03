James Putman, curator beeldende kunst: "Het thema is 'Landscape of the imagination'. 'Het landschap van de verbeelding'. Landschap verwijst letterlijk naar het landschap van Watou. Het is ook het innerlijke landschap van de creatieve kunstenaar."

Michaël Vandebril, curator poëzie: “Poëzie creëert innerlijke landschappen waarin je kan ronddwalen, zoals in een dorp. Watou is de bestemming, maar voor iedereen is de reis anders.”