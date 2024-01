In De Haan en Wenduine zijn er jaarlijks ruim 1.200 dringende medische interventies. Sinds afgelopen maandag vertrekt de ambulance nu vanuit De Haan zelf, in plaats van uit Blankenberge of Brugge. Het moet de dienstverlening verbeteren en versnellen. "Volksgezondheid had er een probleem mee dat De Haan niet goed gedekt was. Zij pleitten ook voor een verschuiving en die is er nu dus gekomen. Men kon niet binnen de norm ter plekke komen en voortaan lukt dat wel", legt burgemeester Wilfried Vandaele uit.