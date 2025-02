Rond 9.20 uur werd een ziekenwagen van brandweer Westhoek opgeroepen voor een medische interventie in Zonnebeke. Net voor de brug over de A19 liep het op de Zonnebeekseweg echter mis. De ziekenwagen slipte in een lichte bocht en kantelde en kwam op z’n zijkant terecht.

Op het moment van het ongeval was er geen patiënt mee aan boord. De ambulanciers kregen ter plaatse wel een medische check-up, maar moesten niet naar het ziekenhuis overgebracht worden. Een andere ziekenwagen nam de interventie in Zonnebeke over. De brandweer kwam ter plaatste om het wegdek te reinigen.