De Groote Stooringe in Roeselare, dat is een weekend lang genieten van gratis straattheater in het centrum. Het centrale thema dit jaar is circus. Bezoekers krijgen dan ook heel wat halsbrekende voorstellingen te zien. Zo is er ‘The Greatest Show on Earth’ die minder dan een minuut duurt. Maar het zorgt in ieder geval voor veel interesse, zelfs vanuit Nederland schuiven mensen aan voor dit soort acts. En wie het allemaal net iéts rustiger wil, kan ook liggen in een hangmat voor een ontspannend luistermoment.

Ook morgen staan er tot zeven uur 's avonds nog heel wat voorstellingen op het programma.