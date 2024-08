Snikheet of niet: de kinderen van de speelpleinwerking in Kortrijk laten het niet aan hun hart komen. Spelletjes genoeg, om het hoofd lekker koel te houden.



Vandaag voor de verandering eens alleen in de schaduw. Eerst met de voeten in de verf, daarna verfrissing in het water. De moni’s laten de kinderen geregeld drinken, want dat is héél belangrijk in dit warme weer.