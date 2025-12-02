Volgens UNIZO West-Vlaanderen kan dit akkoord, samen met de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, eindelijk zorgen voor een grotere instroom uit Wallonië. De organisatie benadrukt dat kmo’s een cruciale partner zijn in dit proces en nauw moeten worden betrokken.

UNIZO treedt op als brug tussen VDAB, Forem en ondernemers en werkt mee aan het proefproject dat Waalse werkzoekenden naar West-Vlaamse kmo’s moet leiden.