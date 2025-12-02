Aanmelden
Dit zal veel open vaca­tu­res ein­de­lijk invul­len”: UNI­ZO West-Vlaan­de­ren blij met akkoord VDAB-Forem

UNIZO West-Vlaanderen reageert zeer positief op het akkoord tussen ministers Zuhal Demir en Pierre-Yves Jeholet om VDAB en Forem nauwer te laten samenwerken. Die samenwerking moet Waalse werkzoekenden beter koppelen aan vacatures in Vlaanderen, en zeker in West-Vlaanderen, waar arbeidskrapte al jaren zwaar weegt. Tegelijk is er in Henegouwen een groot onbenut arbeidspotentieel.

Volgens UNIZO West-Vlaanderen kan dit akkoord, samen met de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, eindelijk zorgen voor een grotere instroom uit Wallonië. De organisatie benadrukt dat kmo’s een cruciale partner zijn in dit proces en nauw moeten worden betrokken. 

UNIZO treedt op als brug tussen VDAB, Forem en ondernemers en werkt mee aan het proefproject dat Waalse werkzoekenden naar West-Vlaamse kmo’s moet leiden.

Waalse werkzoekenden matchen met Vlaamse jobs: ministers Demir en Jeholet sluiten historisch akkoord bij Soubry

“De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, gecombineerd met dit nieuwe akkoord moet deze instroom sterk stimuleren en dus de vele West-Vlaamse vacatures mee helpen in vullen.”

- Herman Hillaert, Directeur UNIZO West-Vlaanderen
