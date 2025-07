De Belgische kaasproductie nam in 2024 toe met bijna 12 procent, tot een totaal van 137.000 ton. Daarvan is maar liefst 63 procent mozzarella, waarmee die kaas nu officieel de grootste speler is op de Belgische kaasmarkt. Dit is een opvallende verschuiving: twintig jaar geleden was cheddar nog de populairste kaas. Dat schrijft VRT NWS.

Milcobel, een belangrijke zuivelcoöperatie met een fabriek in Langemark-Poelkapelle, produceert jaarlijks ongeveer 60.000 ton mozzarella, bijna de helft van de totale Belgische kaasproductie. Het bedrijf exporteert de mozzarella naar verschillende landen, waaronder ook Japan. Daar wordt het vooral voor industriële verwerking gebruikt.