De aanpak van het Heldenplein moet het sluitstuk worden van de vernieuwing van de doortocht in Heist. De werken daarvoor zitten in een eindfase. De parking onder het Heldenplein is nodig omdat er parkeerplaatsen sneuvelden bij de herinrichting van de doortocht. De ondergrondse parking zal verschillende verdiepingen tellen. "Bedoeling is dat toeristen er kort kunnen parkeren maar tweedeverblijvers of bewoners zullen er ook garageboxen kunnen kopen," zegt Luc Lierman, schepen van Openbaar Domein van Knokke-Heist.