De voormalige militaire kazerne in Sijsele is al langer de opvangplek voor vluchtelingen. Bij de vluchtelingencrisis in 2015-2016 verbleven er vijfhonderd mensen. De opvang gebeurde eerst in loodsen, daarna verhuisden de vluchtelingen naar de woonblokken op de site. In september 2016 ging het tijdelijk opvangcentrum dicht.

Maar de vluchtelingenstroom piekte weer begin 2020, en opnieuw ging de kazerne open als opvangcentrum. Al waren er toen al plannen in de maak om de site te ontwikkelen als nieuw deel van Sijsele. In tussentijd kon de opvang van vluchtelingen wel nog doorgaan, met 2023 als einddatum.

Die einddatum verschuift dus naar de zomer van 2024, en dat lijkt ook het definitief einde, want snel daarna zou de ontwikkeling van de site kunnen beginnen.