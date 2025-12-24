3°C
Nieuws
Brugge

Dak­brand in cen­trum van Brug­ge: vries­weer bemoei­lijkt bluswerken

Brand Brugge centrum 1

Rond 9 uur vanmorgen is brand uitgebroken in een woning in de Sint-Amandsstraat, in het centrum van Brugge. Het vuur sloeg over naar een aanpalend appartementsgebouw met daarin ook een handelszaak. Er vielen geen gewonden. 

De brandweer kwam massaal ter plaatse na de melding van een dakbrand. Het vuur ontstond in een woning en breidde zich uit naar de naastgelegen appartementsblok. “De brand is nog niet onder controle. Binnenin is het te moeilijk om te blussen, waardoor de vlammen enkel langs buiten geblust kunnen worden. Het kan hier nog uren duren", zegt postoverste Jeroen Bonte. "Bovendien is het niet makkelijk werken door het weer. Het bluswater bevriest constant. Collega's strooien voortdurend zout zodat we veilig kunnen werken." 

"Het bluswater bevriest constant. Collega's strooien voortdurend zout zodat we veilig kunnen werken."

Jeroen Bonte, postoverste brandweer Zone 1

De politie sloot de Sint-Amandsstraat en de onmiddellijke omgeving af om de hulpdiensten veilig hun werk te laten doen. Alle winkels in de buurt zijn daarom ook dicht. Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets bekend.

Brand Brugge centrum
Brand Brugge centrum 2
Brand Brugge centrum 3
Redactie
Brand

