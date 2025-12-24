De brandweer kwam massaal ter plaatse na de melding van een dakbrand. Het vuur ontstond in een woning en breidde zich uit naar de naastgelegen appartementsblok. “De brand is nog niet onder controle. Binnenin is het te moeilijk om te blussen, waardoor de vlammen enkel langs buiten geblust kunnen worden. Het kan hier nog uren duren", zegt postoverste Jeroen Bonte. "Bovendien is het niet makkelijk werken door het weer. Het bluswater bevriest constant. Collega's strooien voortdurend zout zodat we veilig kunnen werken."

