Oostkamp

Dag van de Kring­win­kel: her­ge­bruik en cre­a­ti­vi­teit in Oostkamp

Dag van de kringwinkel Oostkamp

Vandaag was het Dag van de Kringwinkel, met overal in West-Vlaanderen extra activiteiten. In Kringwinkel ’t Rad in Oostkamp stond de dag in het teken van hergebruik en creativiteit. De bezoekers konden er deelnemen aan demonstraties en workshops.

Met negen vestigingen is ’t Rad één van de grootste kringwinkels van West-Vlaanderen. Duurzaamheid en sociale tewerkstelling staan er centraal.

Geen verspilling

Lore Vanhulle, Kringwinkel 't Rad: “We willen zoveel mogelijk spullen redden van de afvalberg en ze een nieuw leven geven. Bij ons werken 330 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We geven hen nieuwe kansen.”

Stijgende imago

Steeds meer mensen vinden hun weg naar de kringwinkel. In 2024 steeg het hergebruik met 7%, goed voor 6,3 kilo per Vlaming. West-Vlaanderen telt 34 kringwinkels en meer dan 1.000 medewerkers.

De kringwinkels hebben hun stoffige imago ingeruild voor een frisse en aantrekkelijke uitstraling. Bezoekers konden ook langsgaan bij een antiquair voor een waardeschatting van hun vondsten. Kringwinkel 't Rad in Oostkamp wil tonen dat hergebruik niet alleen duurzaam, maar ook inspirerend kan zijn.

Dag van de kringwinkel Oostkamp2
Dag van de kringwinkel Oostkamp3
Dag van de kringwinkel Oostkamp
Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
