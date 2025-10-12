Steeds meer mensen vinden hun weg naar de kringwinkel. In 2024 steeg het hergebruik met 7%, goed voor 6,3 kilo per Vlaming. West-Vlaanderen telt 34 kringwinkels en meer dan 1.000 medewerkers.

De kringwinkels hebben hun stoffige imago ingeruild voor een frisse en aantrekkelijke uitstraling. Bezoekers konden ook langsgaan bij een antiquair voor een waardeschatting van hun vondsten. Kringwinkel 't Rad in Oostkamp wil tonen dat hergebruik niet alleen duurzaam, maar ook inspirerend kan zijn.