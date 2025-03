In bakkerij Rigole in Marke helpt de 11-jarige Seppe vandaag zelf mee. Seppe heeft zelf kanker, maar daar hoeft hij vandaag even niet aan te denken: "Ik heb nu chocolade op de eclairs gelegd en ook eentje gemaakt met de naam van mijn papa, want hij was gisteren jarig. Het is wel leuk om te doen, maar later word ik geen bakker."

Seppe heeft het soms lastig, zeker nu hij in volle behandeling zit en om de 21 dagen chemo moet krijgen: "Momenteel zit Seppe in een chemo-behandeling en we merken uit onderzoek dat die wel aanslaat", zegt mama Annelies.

Bij de bakkerij vinden ze het belangrijk dit doel te steunen: Wij willen met dit initiatief de actie ondersteunen. Het geval van Seppe is voor ons misschien iets dichter bij ons bed dan bij een andere bakker, maar wij vinden het sowieso belangrijk om dit aan te pakken", besluit Sofie Soenen van bakkerij Rigole.