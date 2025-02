Volgens directeur Wim Belaen ligt de kracht van deze dag in de samenwerking tussen disciplines. “Het is fantastisch om onze beeldende kunstenaars, muzikanten en dramatische kunstenaars samen te brengen en hen van elkaars domeinen te laten proeven.” En dat kunstonderwijs leeft, bewijzen de cijfers: alleen al in Izegem volgen 2500 leerlingen deeltijds kunstonderwijs.



Voor de leerlingen is een dag als vandaag niet alleen leuk, maar ook belangrijk. “Het brengt meer belangstelling voor de academies en toont erkenning voor het werk van de leerkrachten en de leerlingen”, aldus leerling Elias De Backer.