Kom op tegen Kanker roept op tot solidariteit met de gele lintjes, en zet de strijd tegen de ziekte verder. "Vroeger was de overlevingskans 1 op 3, we zitten intussen aan 2 op 3, maar ons doel is natuurlijk om het op 3 op 3 te brengen," zegt Jan Baele. "Daarvoor is geld nodig, geld dat wij ophalen om te investeren in kankeronderzoek. Daar zijn we momenteel hele grote stappen in aan het zetten, maar alles wat erbij komt is extra mooi meegenomen."



Elk jaar krijgen meer dan 45000 Vlamingen met de ziekte te maken. Iedereen heeft wel iemand in zijn buurt die er het slachtoffer van is.