Het woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem werd in februari opgeschrikt door een gewelddadig incident. De 90-jarige Aloïs D. stak drie van zijn medebewoners neer in hun kamer. Twee mannen overleden ter plaatse, een vrouw stierf aan haar verwondingen in het ziekenhuis.

Daarna verbleef hij in de gevangenis van Merksplas. Daar is een speciale vleugel voor zieken. Vorige week al moest Aloïs D. naar het ziekenhuis. Toen hij iets beter was is hij teruggebracht naar Merksplas, waar een palliatieve behandeling is opgestart. Daar is de voormalig antiquair vanmorgen overleden, hij stierf een natuurlijke dood.