Dader (91) van drie­vou­di­ge rust­huis­moord in Den­ter­gem over­le­den in zijn cel

De man van 91, die begin dit jaar drie rusthuisbewoners doodstak in Dentergem, is overleden op de medische afdeling in Merksplas. Hij stierf een natuurlijke dood, zegt bevestigt zijn advocate. Aloïs D. sloeg eerder ook zijn vrouw dood met een hamer. De negentiger moest eigenlijk geïnterneerd worden, maar was in afwachting vrij onder voorwaarden en verbleef in het woonzorgcentrum van Dentergem.

Het woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem werd in februari opgeschrikt door een gewelddadig incident. De 90-jarige Aloïs D. stak drie van zijn medebewoners neer in hun kamer. Twee mannen overleden ter plaatse, een vrouw stierf aan haar verwondingen in het ziekenhuis.

Daarna verbleef hij in de gevangenis van Merksplas. Daar is een speciale vleugel voor zieken. Vorige week al moest Aloïs D. naar het ziekenhuis. Toen hij iets beter was is hij teruggebracht naar Merksplas, waar een palliatieve behandeling is opgestart. Daar is de voormalig antiquair vanmorgen overleden, hij stierf een natuurlijke dood.

90-jarige man die drie mensen neerstak in Dentergem blijft aangehouden
Opvallend genoeg beroofde Aloïs D. in september 2021 ook zijn 87-jarige echtgenote van het leven, in hun woning in Oostrozebeke. De verdachte mocht in afwachting van een eventueel assisenproces in een woonzorgcentrum in Dentergem verblijven.

Geestesstoornis

Nochtans bleek toen - uit het gerechtelijk onderzoek - dat Aloïs aan een geestesstoornis lijdt. Bovendien was er een gevaar dat hij opnieuw feiten zou plegen. Daarom besliste het parket om de man te interneren. In afwachting daarvan mocht de oud-antiquair wel in het rusthuis blijven wonen. Daar liep het in februari dus mis.

