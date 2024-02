CSP moest naar aanleiding van de situatie in de Rode Zee een oplossing vinden in de vorm van alternatieve routes. Daarom werd een treinverbinding ingelegd tussen Zeebrugge en Graz in Oostenrijk. Die moet voor een betrouwbare levering zorgen van vrachten tussen België en Oostenrijk. "Deze nieuwe verbinding benadrukt de flexibiliteit van ons netwerk, en we zijn vastbesloten om innovatieve oplossingen te blijven bieden die voldoen aan de evoluerende behoeften van onze klanten", zegt Lineas-CEO Bernard Gustin.

"De samenwerking met Lineas stelt ons in staat om de betrouwbaarheid en klantgerichtheid van onze dienstverlening te handhaven, zelfs in uitdagende tijden. We zijn zeer tevreden met de snelheid en flexibiliteit waarmee Lineas deze oplossing heeft kunnen implementeren, en we kijken ernaar uit om onze vrachtvervoersmogelijkheden verder uit te breiden", zegt Tom De Wannemacker, Business Development Manager bij CSP Zeebrugge.