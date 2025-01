The Crystal Ship zet in 2025 koers naar verandering

Zo is er een open call voor artiesten die creatieve ideeën kunnen voorstellen. Vroeger was er de selectie door een curator. Om verandering als thema kracht bij te zetten is ook het allereerste werk van The Crystal Ship hier nu gerestaureerd en veranderd. Niko Geldhof, schepen van Toerisme Oostende: “The Crystal ship is Oostende. The Crystal ship is rock 'n roll. Het is vooral ook één van de belangrijkste streetartfestivals in Europa en we willen dat zo verder uitbouwen. Volgend jaar is er de 10 de editie. Dus nog even brainstormen nu en dan volgend jaar uitpakken met een topeditie.”

Dit jaar loopt The Crystal Ship van 31 maart tot en met 12 april.