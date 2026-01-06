Crevits wil nu kleine gemeenten tot fusie verleiden
De Vlaamse regering herschikt de beloning voor gemeentefusies op zo'n manier dat de allerkleinste gemeenten er garen bij spinnen. Dat schrijft De Standaard dinsdag. Tegen 2029 moet duidelijk worden hoeveel lokale besturen daardoor samensmelten.
Kort samengevat zullen grote gemeenten die een kleinere buur opslorpen, minder geld worden toegestopt, terwijl een samenwerking van kleinere gemeenten extra zal worden aangemoedigd.
Alle nieuwe fusiegemeenten worden met de aangepaste regeling verzekerd van een forfait van 1 miljoen om alle "transitiekosten" te dekken. Daarmee moeten bijvoorbeeld IT-aanpassingen of personeelswijzigingen worden bekostigd. Door met zo'n forfait te werken, zullen nieuwe gemeenten sneller hun voordeel zien in de boekhouding. Nu zijn die in de beginfase niet meteen merkbaar.
Vlaanderen neemt extra schuld over
Bovenop het forfait zullen gemeenten op een extra schuldovername kunnen rekenen. Voor de allerkleinste gemeenten (tot 20.000 inwoners) zal Vlaanderen 300 euro schuld per inwoner overnemen. Tussen de 20.000 en 30.000 gaat het om 400 euro. Voor nieuwe gemeenten die afklokken tussen 30.000 en 40.000 inwoners, is dat 500 euro per persoon.
Per schijf gaat het om een extra schuld van 100 euro, die Vlaanderen op zich neemt tegenover de vorige regels. Nieuw is ook dat het voordeel daalt eens gemeenten over de kaap van 40.000 inwoners gaan.
Fusies blijven vrijwillig
Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits (CD&V) benadrukt nog dat de fusies vrijwillig blijven. Een doelstelling voor 2031 is er dan ook niet. Wel voorziet de Vlaamse regering 150 miljoen euro om een nieuwe fusieronde te bekostigen.