Bovenop het forfait zullen gemeenten op een extra schuldovername kunnen rekenen. Voor de allerkleinste gemeenten (tot 20.000 inwoners) zal Vlaanderen 300 euro schuld per inwoner overnemen. Tussen de 20.000 en 30.000 gaat het om 400 euro. Voor nieuwe gemeenten die afklokken tussen 30.000 en 40.000 inwoners, is dat 500 euro per persoon.

Per schijf gaat het om een extra schuld van 100 euro, die Vlaanderen op zich neemt tegenover de vorige regels. Nieuw is ook dat het voordeel daalt eens gemeenten over de kaap van 40.000 inwoners gaan.