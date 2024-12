Er werd gecontroleerd vanaf de avond tot enkele uren na middernacht. Naast alcoholcontroles werd ook gecontroleerd op rondtrekkende dadergroepen van inbraken in woningen. In totaal werden de bestuurders van 487 voorbijrijdende voertuigen gecontroleerd. Zij moesten allemaal een ademtest afleggen.

10 bestuurders hadden te veel gedronken, 4 daarvan zagen hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden voor 15 dagen wegens de hoge alcoholintoxicatie. Twee bestuurders waren onder invloed van drugs en hadden ook drugs bij zich, hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

“Met deze acties zijn onze politieteams in deze donkere maanden extra zichtbaar in het straatbeeld aanwezig, wat zeker een sterk signaal is en een ontradend effect heeft naar mogelijke inbrekers toe. Wie verdachte personen in zijn woonbuurt ziet, wordt gevraagd om meteen te bellen naar het lokaal oproepnummer 1701”, laat de politie nog weten.