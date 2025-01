De politie van de zone Westkust hield een controle in de Kinderlaan in Nieuwpoort. Die was gericht op eventuele signalen die kunnen wijzen op mensenhandel of mensensmokkel. Maar op dat vlak stelde de politie niets abnormaals vast.

Er zijn tegelijkertijd ook alcoholtesten afgenomen, van drie bestuurders is het rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken. Eén bestuurder kreeg ook een pv omdat hij weigerde om een keuringsvignet aan zijn voorruit te bevestigen.