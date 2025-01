De controle-actie was gericht op onder meer rij- en rusttijden en alcohol in het verkeer. "Het is een grootscheepse verkeersactie die we hier houden vandaag, maar dat doen we niet alleen," zegt Lien Depoorter van de lokale politie Brugge. "We krijgen ook hulp van de lokale politie van Blankenberge en Damme Knokke-Heist. Er is ook de hulp van de federale instellingen als Vlabel, het Riziv, DVZ en de douane en uiteraard is ook het parket betrokken."