Een kijker heeft ons een foto van de brandende container gestuurd. "Onze ploegen zijn momenteel op weg naar de Watersportlaan voor een brand van een container isolatiemateriaal", bevestigt Brandweer Westhoek op sociale media.

"Dit zorgt voor een grote zwarte rookpluim. Er is geen kans op overslag. Blijf uit de rook! Bij hinder sluit ramen en deuren. Schakel ventilatie uit."