Com­mo­tie rond kin­der­op­vang in Oost­kamp: gemeen­te kiest voor ande­re partner

Begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang Ferm in Oostkamp voeren vanavond voor de gemeenteraad actie. Ze vrezen voor hun job en de kwaliteit van de opvang. De gemeente heeft beslist om de kinderopvang niet langer door Ferm te laten uitbaten. Vanaf september is Infano de nieuwe uitbater.

De Stek in Oostkamp is één van de acht locaties waar Ferm kinderen opvangt na school en tijdens de vakantie. Alles samen zorgt Ferm in Oostkamp voor 1.000 tot 1.200 kleuters en lage schoolkinderen. Vanaf september komt de kinderopvang in handen van concurrent Infano.

"We zijn allemaal verslagen, dit hebben we niet zien aankomen," zegt begeleider Carine Van Damme. " We zijn in snelheid gepakt. We kregen gewoon geen kans."

Onrust over decreet

In Oostkamp staat de vrouwenorganisatie al 27 jaar in voor de kinderopvang. "Ze hebben ons gezegd dat we een feilloos dossier ingediend hebben, maar dat het alleen maar om geld draait. De kwaliteit, veiligheid, geborgenheid en stabiliteit kunnen wij bieden. Maar zij kiezen voor de goedkopere variant en dat vinden wij jammer."

Ferm is een grote Kinderopvang die in heel Vlaanderen ongeveer 60.000 kinderen opvangt per jaar. Ze trokken eerder al aan de alarmbel over het nieuwe decreet. Dat legt de regie in handen van gemeenten.

Actie voor gemeenteraad

Vanavond voeren de 30 begeleisters samen met enkele ouders actie voor de gesloten gemeenteraad in Oostkamp. De gemeente wilde in de loop van de dag niet reageren, en communiceert pas vanavond.

