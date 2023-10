Op het Ypres Reservoir Cemetery ondertekenden vertegenwoordigers van vier maatwerkbedrijven een intentieverklaring om nog nog nauwer samen te werken met de Commonwealth War Graves Commission. Het gaat om WAAK uit Kuurne, Weerwerk in Roeselare, Westlandia Ieper en Groep Intro, die over heel Vlaanderen actief is.