Het team houdt zich dit pinksterweekend enkel bezig met de veiligheid tijdens de festiviteiten. Daarvoor probeert het ook de drukte in de stad binnen de perken te houden. Mocht het nodig zijn, sluit de politie een plein of straat af en in de hele binnenstad is verkeer niet toegelaten.

In de Burgemeester Reynaertstraat, ofwel het 'straatje' helpt technologie de veiligheidsdiensten om de massa te overzien. "Daar hebben we een camerasysteem met software en sensoren ingezet, waarmee aan crowd control gedaan wordt", legt Thomas Detavernier van PZ Vlas uit. "Het voert metingen uit en alarmeert ons wanneer er een verzadiging is van volk."