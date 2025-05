Toerisme Vlaanderen kent de onderscheiding toe aan hotel Cobergher in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. De familie Verschetse begon 14 jaar geleden met het opkopen van panden in de straat om haar droomhotel te realiseren. Het allerhoogste label krijgt ze voor de accommodatie en gastvrijheid. In Brugge heeft ook Hotel Dukes'Palace het label van 'Vijfsterren Superior' en in Knokke-Heist is dat La Réserve Resort.