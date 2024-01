De afgelopen vijf jaar investeerde CNH Industrial in de productiefaciliteit in Zedelgem. Daar moet een nieuw model maaidorser van de band rollen. "De afgelopen vijf jaar werd de basis gelegd voor de ontwikkeling van een nieuw model, de CR11. Het model zal hier in Zedelgem worden geproduceerd. Om dat te kunnen doen, hebben we onze assemblagelijn en de lasafdeling volledig moeten aanpassen", zegt Chief Supply Chain Officer Tom Verbaeten.

Het model zal systematisch in de markt worden gezet. Vanaf eind februari, begin maart gaat de productie van de eerste modellen van start. "Dat zal nog gaan om lagere aantallen. Vanaf volgend jaar zal een stuk van de huidige productie worden vervangen door het nieuwe model. Dit zal werkzekerheid met zich meebrengen en ook een stijging van het aantal jobs, omdat de werkinhoud van deze machine hoger is", zegt Verbaeten.