9°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Club Brug­ge-sup­por­ters even in de cel in Kazach­s­tan, ze waren ver­kleed als Borat

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Voor drie supporters van Club Brugge krijgt de wedstrijd van dinsdag tegen Kairat Almaty in Kazachstan een wrange nasmaak.

De supporters zijn te zien in een typische Borat-outfit. Een verwijzing naar het hoofdpersonage uit de film Borat die in Kazachstan heel gevoelig ligt. Een gebrek aan respect, zo klinkt het bij de lokale politie. De supporters zijn opgepakt en volgens Het Nieuwsblad moeten ze zelfs tot zondag in de cel blijven.

De redactie
Club Brugge

Meest gelezen

ongeval deerlijk
Nieuws

Dodelijk ongeval op E17 in Deerlijk: 34-jarige bestuurder overleden
Brand02
Nieuws
Update

Felle brand in afvalverwerkend bedrijf in Zwevegem
Autobrand Izegem
Nieuws

Auto gaat in vlammen op kort na garagebezoek

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Buit Beernem

Twee Gentse vrouwen in Beernem opgepakt voor drugshandel
Onduidelijk overlijden Oostende

Man overleden in Oostends opvangcentrum voor daklozen: onderzoek gestart
Wevelgem inbreker sleeplife 02

Man die bizarre inbraak pleegde in slaapwinkel is opgepakt en weer vrijgelaten
Assisen1

Assisen Noël D.: OM zal internering vordering, maar verdediging wil vrijspraak
Inccident brugge mes

Bruggeling die op kerstavond werd neergeschoten, is vrijgelaten
Politiezone VLAS

Na telefoontje van ‘politie’ volgt huisbezoek: bejaarde vrouw slachtoffer van oplichting
Aanmelden