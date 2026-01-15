Club Brugge-supporters even in de cel in Kazachstan, ze waren verkleed als Borat
Voor drie supporters van Club Brugge krijgt de wedstrijd van dinsdag tegen Kairat Almaty in Kazachstan een wrange nasmaak.
De supporters zijn te zien in een typische Borat-outfit. Een verwijzing naar het hoofdpersonage uit de film Borat die in Kazachstan heel gevoelig ligt. Een gebrek aan respect, zo klinkt het bij de lokale politie. De supporters zijn opgepakt en volgens Het Nieuwsblad moeten ze zelfs tot zondag in de cel blijven.
De redactie