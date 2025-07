Het wereldberoemde Cirque du Soleil is neergestreken in Knokke-Heist met een moderne herneming van Alegría, hun meest succesvolle productie ooit. De show vertelt het verhaal van een machtsstrijd tussen een oude orde en een nieuwe generatie vol hoop en verandering. In de aanloop naar de première morgenavond wordt er nog intensief gerepeteerd. Vooral de zogenaamde power track act, waarbij acrobaten halsbrekende sprongen maken op twee kruisende trampolinebanen, vergt precisie en perfectie.