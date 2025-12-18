3°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge Ieper

Cipiers én gevan­ge­nis­di­rec­ties ont­goo­cheld over uit­blij­ven maat­re­ge­len tegen overbevolking

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De cipiers én de gevangenisdirecties zijn ontgoocheld over het uitblijven van maatregelen om de overbevolking aan te pakken. De federale ministerraad is het daar afgelopen nacht niet over eens geraakt.

Justitieminister Annelies Verlinden stelt voor om bepaalde categorieën gevangenen een jaar voor het einde van hun straf vervroegd vrij te laten. De vakbonden vinden dat een goed plan maar de partij MR is tegen. Volgens de gevangenisdirecties is de situatie onhoudbaar en onmenselijk. In de gevangenissen van Brugge en Ieper samen slapen al meer dan zestig gevangenen op een matras op de grond.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Gevangenis Brugge Gevangenis Ieper

Meest gelezen

Sterckx
Nieuws

Ernstig arbeidsongeval bij composteringsbedrijf in Roeselare
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Thuisverpleegster Stefanie Sander moet dan toch in de cel blijven
Westouterongeval
Nieuws

Vijf jongeren gewond bij ongeval in Westouter

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brandstichting

Buurman aangehouden voor opzettelijke brandstichting in sociale woning in Ingelmunster
Raadkamer

Pleegde de verkrachter van Kortrijk al eerder zedenfeiten? "Mogelijk 2 of 3 andere aanrandingen of verkrachtingen"
20251223 samenwerking welszijnsvereniging

Poperinge, Heuvelland en Langemark-Poelkapelle bundelen krachten voor publieke ouderenzorg
Pannenkoek3

ABS serveert pannenkoeken met Belgische suiker: "Voeding is meer dan platte commerce”
Voyeur

Voyeur die kinderen filmde in Plopsaland, blijft nog twee weken in de cel
Verdacht overlijden De Panne

Burenruzie met dodelijke afloop: "geen misdrijf, dus we vragen de vrijspraak"
Aanmelden