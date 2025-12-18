Justitieminister Annelies Verlinden stelt voor om bepaalde categorieën gevangenen een jaar voor het einde van hun straf vervroegd vrij te laten. De vakbonden vinden dat een goed plan maar de partij MR is tegen. Volgens de gevangenisdirecties is de situatie onhoudbaar en onmenselijk. In de gevangenissen van Brugge en Ieper samen slapen al meer dan zestig gevangenen op een matras op de grond.

