Cipiers én gevangenisdirecties ontgoocheld over uitblijven maatregelen tegen overbevolking
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De cipiers én de gevangenisdirecties zijn ontgoocheld over het uitblijven van maatregelen om de overbevolking aan te pakken. De federale ministerraad is het daar afgelopen nacht niet over eens geraakt.
Justitieminister
Annelies Verlinden stelt voor om bepaalde categorieën gevangenen een
jaar voor het einde van hun straf vervroegd vrij te laten. De vakbonden
vinden dat een goed plan maar de partij MR is tegen. Volgens de
gevangenisdirecties is de situatie onhoudbaar en onmenselijk. In de
gevangenissen van Brugge en Ieper samen slapen al meer dan zestig
gevangenen op een matras op de grond.
Jeroen Vercruysse