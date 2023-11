De feiten speelden zich op 10 mei 2021 af bij chocoladebedrijf Baronie in Veurne. Die bewuste namiddag moest de stagiair een compressor ontmantelen in een apart lokaal. Tijdens werken in een elektriciteitskast kwam hij echter door elektrocutie om het leven. Het lichaam van de jongeman werd pas na een zoekactie aangetroffen door twee collega's.

De ouders van het slachtoffer waren aanwezig op het proces, maar stelden zich niet langer burgerlijke partij. Ze kwamen immers tot een akkoord met het bedrijf. "Maar die vergoeding zal het verschrikkelijke menselijke leed uiteraard niet goedmaken", aldus meester Dirk Dawyndt.