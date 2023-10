China herdenkt Ferdinand Verbiest, een 17de-eeuwse jezuïet uit Pittem

In de Chinese hoofdstad Peking is vandaag een grote herdenkingsceremonie gehouden voor Ferdinand Verbiest. De jezuïet die 400 jaar geleden is geboren in Pittem en in de 17de eeuw hofastronoom werd van de keizer van China. Een hele delegatie uit West-Vlaanderen maakte de herdenking mee, onder hen de gouverneur en de burgemeester van Pittem.