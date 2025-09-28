“Steden en gemeenten staan het dichtst bij de burger en zijn dus de sleutelspeler in een modern veiligheidsbeleid. Maar om die rol waar te maken, hebben we meer steun nodig van de federale overheid,” zegt VVSG-voorzitter Wim Dries (CD&V).

De burgemeesters wijzen erop dat Defensie burgers beschermt tegen externe dreigingen, maar dat ook de veiligheid in de eigen straat moet gegarandeerd worden. “Dat betekent investeren in sterke politiezones, robuuste brandweer, maar ook in preventiewerkers en innovatieve projecten rond drugsaanpak en overlast,” benadrukt John Crombez (Vooruit), burgemeester van Oostende.

