Centrumsteden: “Gebruik defensiebudget ook voor binnenlandse veiligheid”
De centrumsteden en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) roepen de federale overheid op om een deel van de geplande miljardeninvesteringen in Defensie te reserveren voor binnenlandse veiligheid. Ze willen dat er meer middelen gaan naar politie, brandweer en preventie.
“Steden en gemeenten staan het dichtst bij de burger en zijn dus de sleutelspeler in een modern veiligheidsbeleid. Maar om die rol waar te maken, hebben we meer steun nodig van de federale overheid,” zegt VVSG-voorzitter Wim Dries (CD&V).
De burgemeesters wijzen erop dat Defensie burgers beschermt tegen externe dreigingen, maar dat ook de veiligheid in de eigen straat moet gegarandeerd worden. “Dat betekent investeren in sterke politiezones, robuuste brandweer, maar ook in preventiewerkers en innovatieve projecten rond drugsaanpak en overlast,” benadrukt John Crombez (Vooruit), burgemeester van Oostende.
"Meer bijdragen aan politie en brandweer"
De centrumsteden vragen bovendien dat de federale overheid meer bijdraagt aan de financiering van politie en brandweer. “Wij willen een eerlijke 50/50-verdeling van de kosten,” klinkt het.
West-Vlaanderen telt vier centrumsteden: Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare.