Cen­trum De Kin­der­vriend zet deu­ren open voor Dag van de Zorg en viert zeven­tig­ja­rig bestaan

In Rollegem zet De Kindervriend de deuren open voor de Dag van de Zorg. Het centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking bestaat 70 jaar en stelt een vernieuwd gebouw voor dat de zorg en begeleiding naar een hoger niveau tilt.

Het multifunctioneel centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking bestaat 70 jaar, en dat vieren ze met een nieuw gebouw dat vandaag voor het eerst aan het grote publiek wordt getoond. Algemeen directeur Geert Verpoest is tevreden: "We hebben nog nooit echt de tools gehad om een goede opvang te kunnen bieden. Dit gebouw biedt ons de mogelijkheid om met die doelgroep volop aan de slag te gaan."

Het gebouw heet de ‘Cocon’. Het is een voormalig klooster dat men volledig heeft gerestaureerd en aangepast aan de zorg van vandaag. En de organisatie kijkt in de toekomst ook verder dan het nieuwe gebouw. Ze wil haar zorgrol in de brede regio versterken.

"We moeten met een aantal van de leefgroepen meer en meer naar buiten gaan", zegt Verpoest. "We bereiden ons voor om een ondersteunende functie op te nemen. Niet alleen voor kinderen die hier in de voorziening opgevangen worden, maar ook voor kinderen in de volledige regio Zuid-West-Vlaanderen."

Laurens De Jaegher
Robbe Temmerman

Meest gelezen

Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47)
Nieuws
Update

Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47) afgelopen
Clarebout
Nieuws

Productie stil bij Clarebout in Nieuwkerke: honderden arbeiders tijdelijk werkloos
Brand foto
Nieuws
Update

Jeugdhuis bijna volledig verwoest door brand, 38-jarige man opgepakt voor brandstichting

Lees ook

2021-02-12 00:00:00 - Kortrijk krijgt eerste lading elektrische bussen van De Lijn

Vier op tien bussen rijden maandag niet door staking: "Ik werk hier ongeveer 30 jaar en ik heb dat nog nooit meegemaakt."
Brand Kortrijk

Twee gewonden bij brand in appartementsgebouw in Kortrijk
Jeugdzorg2

Dag van de Jeugdzorg gevierd met ‘Hete Bliksem’ in sterrenrestaurant
Gezin ontsnapt aan uitslaande brand in hun rijhuis in Poperinge
Update

KIJK. Rijwoning volledig uitgebrand in Poperinge: gezin met 2 kinderen tijdig in veiligheid
Whats App Image 2026 03 11 at 12 22 33 1

Leerlingen van GO! Basisschool Veurne wippen tegels voor nieuwe groene speelplaats
Hilde Crevits trekt 750.000 euro uit om extra arbeidsplaatsen te creëren in maatwerkbedrijven

Vlaams minister Hilde Crevits trekt 750.000 euro uit om extra arbeidsplaatsen te creëren in maatwerkbedrijven
