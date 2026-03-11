Centrum De Kindervriend zet deuren open voor Dag van de Zorg en viert zeventigjarig bestaan
In Rollegem zet De Kindervriend de deuren open voor de Dag van de Zorg. Het centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking bestaat 70 jaar en stelt een vernieuwd gebouw voor dat de zorg en begeleiding naar een hoger niveau tilt.
Het multifunctioneel centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking bestaat 70 jaar, en dat vieren ze met een nieuw gebouw dat vandaag voor het eerst aan het grote publiek wordt getoond. Algemeen directeur Geert Verpoest is tevreden: "We hebben nog nooit echt de tools gehad om een goede opvang te kunnen bieden. Dit gebouw biedt ons de mogelijkheid om met die doelgroep volop aan de slag te gaan."
Het gebouw heet de ‘Cocon’. Het is een voormalig klooster dat men volledig heeft gerestaureerd en aangepast aan de zorg van vandaag. En de organisatie kijkt in de toekomst ook verder dan het nieuwe gebouw. Ze wil haar zorgrol in de brede regio versterken.
"We moeten met een aantal van de leefgroepen meer en meer naar buiten gaan", zegt Verpoest. "We bereiden ons voor om een ondersteunende functie op te nemen. Niet alleen voor kinderen die hier in de voorziening opgevangen worden, maar ook voor kinderen in de volledige regio Zuid-West-Vlaanderen."