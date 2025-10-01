Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
N-VA Brugge stelt voor om de volledige historische binnenstad elke dag autovrij te maken tussen 11 en 17 uur. Met dat plan wil de oppositiepartij de leefbaarheid en de beleving in het centrum verbeteren. Eerst wil de partij een proefperiode van zes maanden om te evalueren of het systeem werkt.
“Het toeristisch hart van Brugge staat onder druk”, zegt Maaike De Vreese van N-VA Brugge. “Niet alleen auto’s, maar ook bussen, steps en fietsen zorgen voor veel drukte. Met een autovrije zone tussen 11 en 17 uur creëren we rust, terwijl bewoners voordien en nadien nog altijd boodschappen kunnen doen.”
“Door enkele uren per dag enkel voetgangers toe te laten, laten we de stad weer ademen en komt de historische schoonheid van Brugge beter tot haar recht.”
In het voorstel zouden onder meer bewoners, zorgverleners en taxi’s wél nog toegang krijgen tot het centrum. “Iedereen voelt dat het te veel is”, vult Pol Van Den Driessche van N-VA Brugge aan. “Door enkele uren per dag enkel voetgangers toe te laten, laten we de stad weer ademen en komt de historische schoonheid van Brugge beter tot haar recht.”
Deens voorbeeld
Het stadsbestuur denkt al langer na over manieren om het autoverkeer in het centrum te beperken. Enkele straten, zoals de Steenstraat en Katelijnestraat, zijn nu al deels autoluw. N-VA wil dat principe doortrekken naar het hele historische centrum, naar voorbeeld van Kopenhagen.
De partij stelt een nulmeting en evaluatie voor tijdens de proefperiode. “Als blijkt dat het geen goed idee is, moeten we het kunnen terugdraaien”, benadrukt De Vreese. N-VA Brugge legt het voorstel binnenkort officieel voor aan het stadsbestuur.