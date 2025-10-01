17°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Cen­trum Brug­ge tus­sen 11u en 17u auto­vrij? Als het van N‑VA afhangt wel

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

N-VA Brugge stelt voor om de volledige historische binnenstad elke dag autovrij te maken tussen 11 en 17 uur. Met dat plan wil de oppositiepartij de leefbaarheid en de beleving in het centrum verbeteren. Eerst wil de partij een proefperiode van zes maanden om te evalueren of het systeem werkt.

“Het toeristisch hart van Brugge staat onder druk”, zegt Maaike De Vreese van N-VA Brugge. “Niet alleen auto’s, maar ook bussen, steps en fietsen zorgen voor veel drukte. Met een autovrije zone tussen 11 en 17 uur creëren we rust, terwijl bewoners voordien en nadien nog altijd boodschappen kunnen doen.”

“Door enkele uren per dag enkel voetgangers toe te laten, laten we de stad weer ademen en komt de historische schoonheid van Brugge beter tot haar recht.”

Pol Van Den Driessche, N-VA

In het voorstel zouden onder meer bewoners, zorgverleners en taxi’s wél nog toegang krijgen tot het centrum. “Iedereen voelt dat het te veel is”, vult Pol Van Den Driessche van N-VA Brugge aan. “Door enkele uren per dag enkel voetgangers toe te laten, laten we de stad weer ademen en komt de historische schoonheid van Brugge beter tot haar recht.”

Deens voorbeeld

Het stadsbestuur denkt al langer na over manieren om het autoverkeer in het centrum te beperken. Enkele straten, zoals de Steenstraat en Katelijnestraat, zijn nu al deels autoluw. N-VA wil dat principe doortrekken naar het hele historische centrum, naar voorbeeld van Kopenhagen.

De partij stelt een nulmeting en evaluatie voor tijdens de proefperiode. “Als blijkt dat het geen goed idee is, moeten we het kunnen terugdraaien”, benadrukt De Vreese. N-VA Brugge legt het voorstel binnenkort officieel voor aan het stadsbestuur.

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat
Clarebout 01
Nieuws
Update

Staking bij Clarebout Potatoes: werknemers willen deeltje van riant overnamebedrag

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ongeval Lichtervelde
Update

Fietser (75) overleden na aanrijding met Lijn-bus
Parkeerautomaat Bredene

Geen cash meer in Bredense parkeerautomaten en afvalstraten
Snelwegparking Rekkem

Grondige vernieuwing van E17-parkings in Rekkem start in 2027
2023 pilkemseweg 1

Pilkemseweg opnieuw open: bedrijven in industriezone Ieperleekanaal vlot bereikbaar
Spoor Treinspoor
Update

Treinverkeer tussen Brugge en Oostende hervat
Fietszone2 Brugge

Vanaf vandaag is Brugge binnen de R30 één grote fietszone
17°C
Aanmelden