Het stadsbestuur denkt al langer na over manieren om het autoverkeer in het centrum te beperken. Enkele straten, zoals de Steenstraat en Katelijnestraat, zijn nu al deels autoluw. N-VA wil dat principe doortrekken naar het hele historische centrum, naar voorbeeld van Kopenhagen.

De partij stelt een nulmeting en evaluatie voor tijdens de proefperiode. “Als blijkt dat het geen goed idee is, moeten we het kunnen terugdraaien”, benadrukt De Vreese. N-VA Brugge legt het voorstel binnenkort officieel voor aan het stadsbestuur.