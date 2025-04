Uit onderzoek bleek dat de bestuurder niet onder invloed was van alcohol of drugs en ook niet op zijn gsm keek op het moment van het ongeval. Hij verklaarde dat hij mogelijk het bewustzijn had verloren door de warmte in de bestelwagen, maar dat kon volgens de rechter niet worden aangetoond. Volgens de rechter heeft zijn onoplettendheid geleid tot een ongeval met "onnoemelijk leed dat niet meer goed te maken is".

De man werd veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf, een boete van 2.400 euro en een rijverbod van één jaar. Hij moet ook alle proeven opnieuw doen om terug rijgeschikt verklaard te worden.