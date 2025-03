De politierechtbank in Kortrijk buigt zich over een zwaar verkeersongeval in Wielsbeke, waarbij anderhalf jaar geleden een 15-jarig meisje om het leven kwam. Twee andere vrouwen raakten levensgevaarlijk gewond. Het openbaar ministerie spreekt over onoplettendheid van de bestuurder, terwijl de verdediging stelt dat de man het bewustzijn verloor en vraagt om vrijspraak.