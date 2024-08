Op de tweede plaats staat Christof Dejaegher. De burgemeester van Poperinge is sinds 2018 ook voorzitter van de provincieraad. Met Bart Naeyaert werd in het district Brugge eveneens gekozen voor een vaste waarde als lijsttrekker. De Torhoutenaar is al 18 jaar actief als gedeputeerde voor de provincie West-Vlaanderen. "Er wordt verder gebouwd aan de toekomst van deze prachtige streek met de grootste stad van West-Vlaanderen, een prachtige gordel van ondernemende grotere en kleinere steden, gemeenten en dorpen en veel open ruimte vol uitdagingen voor landbouw, natuur en water", aldus Naeyaert. Vlaams minister Hilde Crevits duwt de lijst.

Ten slotte wordt de lijst in het district Kortrijk-Roeselare-Tielt getrokken door de gedeputeerde Jean de Bethune. De Kortrijkzaan is zelfs al van 1987 lid van de provincieraad. Tijdens de campagne ligt de focus op duurzame ontwikkeling, economische groei en innovatie. "Met een sterk team gaan we opnieuw voluit voor West-Vlaanderen en willen we de kracht van de regio naar een hoger niveau tillen. Samen bouwen we aan een welvarende toekomst voor iedereen", aldus de Bethune. Op de tweede plaats prijkt huidig provincieraadslid Els Kindt uit Lichtervelde. Lijstduwer is de Waregemse burgemeester Kurt Vanryckeghem