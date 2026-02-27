Uit de cijfers die Demon opvroeg blijkt dat de provincie West-Vlaanderen vrij hoog scoort op het aantal pogingen tot doodslag op een vrouwelijke partner in vergelijking met andere provincies. Zo waren er 13 pogingen tot doodslag in 2019 en 2020, 17 in 2021, 16 in 2022 en 2023, en 7 in 2024. In 2023 en 2024 werden daarbij twee moorden vastgesteld. In West-Vlaanderen waren vier pogingen tot doodslag bij de politiezone Westkust vastgesteld en drie bij politiezone Gavers.

CD&V pleit in de eerste plaats voor meer aandacht voor meldingen en signalen van partnergeweld, ook wanneer slachtoffers nog twijfelen om formeel klacht neer te leggen. “Feminicide gebeurt zelden plots. Vaak gaat er een lange voorgeschiedenis van intimidatie, stalking of geweld aan vooraf”, zegt Franky Demon (CD&V). “Net daarom is het cruciaal dat signalen ernstig worden genomen en dat slachtoffers laagdrempelig melding kunnen maken. Alleen zo kunnen we escalatie voorkomen.”

