West-Vlaanderen scoort vrij hoog op aantal pogingen tot doodslag op vrouwelijke partner: “We moeten patronen sneller herkennen”
In de provincie West-Vlaanderen werden eind 2024 maar liefst zeven pogingen tot doodslag gemeld. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opvroeg. Volgens Demon bevestigen die cijfers de onthutsende realiteit van partnermoord op vrouwen. Bovendien is geweld tegen vrouwen volgens hem vaak geen geïsoleerd incident is, maar het eindpunt van een langer patroon van controle, stalking en geweld.
Uit de cijfers die Demon opvroeg blijkt dat de provincie West-Vlaanderen vrij hoog scoort op het aantal pogingen tot doodslag op een vrouwelijke partner in vergelijking met andere provincies. Zo waren er 13 pogingen tot doodslag in 2019 en 2020, 17 in 2021, 16 in 2022 en 2023, en 7 in 2024. In 2023 en 2024 werden daarbij twee moorden vastgesteld. In West-Vlaanderen waren vier pogingen tot doodslag bij de politiezone Westkust vastgesteld en drie bij politiezone Gavers.
CD&V pleit in de eerste plaats voor meer aandacht voor meldingen en signalen van partnergeweld, ook wanneer slachtoffers nog twijfelen om formeel klacht neer te leggen. “Feminicide gebeurt zelden plots. Vaak gaat er een lange voorgeschiedenis van intimidatie, stalking of geweld aan vooraf”, zegt Franky Demon (CD&V). “Net daarom is het cruciaal dat signalen ernstig worden genomen en dat slachtoffers laagdrempelig melding kunnen maken. Alleen zo kunnen we escalatie voorkomen.”
Franky Demon (CD&V)
Demon wijst daarbij op lopende initiatieven rond kosteloze psychologische ondersteuning van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld, en de zwaardere straffen voor veroordeelden van intrafamiliaal geweld. “Minister van Justitie Annelies Verlinden besliste onlangs dat een absoluut contact-en plaatsverbod voor plegers van intrafamiliaal geweld veel vanzelfsprekender wordt en investeert in nieuwe stalkingsalarmen. Dat is een heel belangrijke stap in de ondersteuning van slachtoffers. We moeten dit maatschappelijk probleem blijven aanpakken, want de strijd van deze vrouwen is nog niet gestreden."