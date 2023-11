In Knokke Heist slaan N-VA en CD&V dus de handen in elkaar, ze trekken samen naar de kiezer in oktober ’24. “Wij voelen dat de inwoners van Knokke-Heist houvast willen. De politieke malaise, kibbelende politici, grote en kleine schandalen… de situatie van de afgelopen maanden is ongezien en moet ophouden. We gaan voor een nieuw en sterk team met enerzijds politici met ervaring, zoals parlementslid Cathy Coudyser en schepen Bert De Brabandere, maar daarnaast is er ook ruimte voor vernieuwing en frisse ideeën.” aldus Steve Ronse, voorzitter van N-VA Knokke-Heist.

“Na enkele nachtelijke overlegrondes hebben we vastgesteld dat er een groot wederzijds vertrouwen is, gebaseerd op respect en een duidelijke gezamenlijke visie op een sterke toekomst voor de gemeente," zegt Ignace devreese, de voorzitter van CD&V in Knokke-Heist.

Er is nog geen naam voor de nieuwe beweging, maar men lanceert alvast de hashtag #voorKH. Men wil immers beleid voeren waarbij de inwoners centraal staan, evenals voor de vele tweede verblijvers en toeristen die Knokke-Heist een warm hart toedragen.