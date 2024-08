Het is voor CD&V Menen een donderslag bij heldere hemel, zo dicht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Laurent Coppens stapt uit de politiek en wordt dus geen lijsttrekker. Caroline Bonte-Vanraes staat nu op kop. Caroline Bonte-Vanraes, lijsttrekker CD&V Menen: “Natuurlijk, onze lijsttrekker is weg. Maar wij zijn zo’n solide partij, een sterke partij met een heel brede basis, zodat het heel snel opgevuld is, eigenlijk. De partij heeft voluit gezegd: ‘Caroline doe jij maar.’"